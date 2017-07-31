Barcelona'da gözden çıkarılan Arda Turan, "Galatasaray benim için çok özel. Yıllık 21 milyon TL civarında paraya gelirim." dedi.

Galatasaray'dan 2012 yılında 12 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'e giden, daha sonra 41 milyon Euro'luk Türk asıllı futbolcuları için rekor sayılan bir bonservis bedeliyle Dünya devi Barcelona'nın yolunu tutan Arda Turan yeniden yuvasına dönmeye yeşil ışık yaktı.

ÇİN'E GİTMEK İSTEMİYOR

Gazete Habertürk'ün haberine göre, Barcelona'da yedeğe düşen, astronomik tekliflere rağmen Çin'e gitmek istemeyen Arda'nın, Galatasaray'da görev yapan dostları aracılığıyla yönetime haber gönderdi.

Barcelona'dan 7 milyon Euro civarında kazandığını belirten Arda şu ifadeleriyle Florya'ya dönüş için arzusunu dile getirdi:

"5 MİLYON EURO'YA (21 MİLYON TL) GELİRİM"

"Çin'den gelen teklifler bunun iki katı. Ancak ben Uzakdoğu'yu düşünmüyorum. Galatasaray benim için çok özel. Buradaki kazandığımın altında bir rakama hayır demem. 5 milyon Euro civarında bir teklif gelirse kabul ederim. Ailemle daha çok zaman geçirmek, huzurlu olduğum yerde futbol oynamak, beni seven insanlarla birlikte olmak istiyorum.

"GALATASARAY DEYİNCE AKAN SULAR DURUR"

Ben bugüne kadar kazandığım her şeyi Galatasaray sayesinde kazandım. Benim için kutsal olan parçalı formayı yeniden giymek isterim. Galatasaray deyince akan sular durur"

Kaynak: haberinburada