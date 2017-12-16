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Arda Turan Galatasaray kararını verdi: Hayır dönmemeli

ARDA TURAN GALATASARAY KARARINI VERDİ: HAYIR DÖNMEMELİ

Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Milli yıldız Arda Turan, Galatasaray sayfasının "66 numaralı Arda dönmeli mi?" anketine "Hayır, dönmemeli" oyu kullandığı iddia edildi.

Tarih : 16 Aralık 2017, 21:50
Puan Ver : Arda Turan Galatasaray Kararını Verdi: Hayır Dönmemeli(10/10)6

Adı sık sık Galatasaray ile anılan Barcelona forması giyen Arda Turan, Instagram hesabından kullandığı oy bomba etkisi yarattı.

Galatasaray ile anılan Arda Turan, Instagram hesabından yaptığı hareket gündem konusu oldu.

MENAJERİ BARCELONA'DAN AYRILACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Barcelona'da kadroya giremeyen ve geçtiğimiz günlerde menajeri Ahmet Bulut'un, Arda Turan'ın Barcelona'dan ayrılacağını söylemesinden sonra Milli yıldızın Galatasaray'a geri döneceği konuşulmuştu.

Barça forması giyen Arda, Instagram'da bir Galatasaray sayfasının "66 numaralı Arda dönmeli mi?" anketine "Hayır, dönmemeli" oyu kullandığı iddia edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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