ARDA TURAN DÜNYA EVİNE GİRDİ! ERDOĞAN NİKAH ŞAHİDİ OLDU
Medipol Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Aslıhan Doğan ile dünya evine girdi. Çiftin nikah şahidi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.
Medipol Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Aslıhan Doğan ile dünya evine girdi. Turan'ın nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı öğrenildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİVİL ARAÇLA NİKAHA KATILDI
Milli futbolcu Arda Turan, Aslıhan Doğan ile Beykoz Çubuklu'daki Vadi Konakları'nda yapılan sade bir nikah töreni ile dünya evine girdi. Turan'ın akşam saatlerindeki nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı öğrenildi. Erdoğan, nikahın yapıldığı Çubuklu'daki konaklara sivil plakalı araçlarla giriş yaptı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Terör Örgütü Pkk Yandaşları Almanya'da Türklere Saldırdı!
- İran'dan Acı Haber! 11 Cansız Beden Enkaz Alanında Bulundu!
- Ölüme Götüren Jete Böyle Binmiş! İşte Mina Başaran'la İlgili Tüm Bilinmeyenler
- Ünlü İş Adamı, Düşen Jetteki Kızının İsmini Dev Projeye Vermişti
- Hsk, Nişanlısının Kaldığı Yurdu Basan Savcı İçin Soruşturma Başlattı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar