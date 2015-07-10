ARDA TURAN DEV İMZAYI ATIYOR
Barcelona'ya tam 41 milyon euroya transfer olan Arda Turan, İspanya'ya gitti. Milli yıldız bugün Nou Camp'da düzenlenecek törende 5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.
Dört sezon formasını giydiği Atletico Madrid'den tam 41 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Messi'li, Neymar'lı dünya devi Barcelona'ya transfer olan Arda Turan yeni kulübüyle sözleşme imzalamak için dün İspanya'ya gitti.
Atatürk Havalimanı'na menajeri Ahmet Bulut ile birlikte gelen milli futbolcuya basın mensupları ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Arda, havalimanındaki güvenlik elemanları ve vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirirken, pasaport ve bilet işlemlerinin ardından kendisini Barcelona'ya götüren uçağa bindi.
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