Kolombiyalı Futbolcu Falcao, Maçta Rakiple Konuştu: Sonuç İşimize Yarar, Atak Yapmayın
Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira

Arda Turan Dalga Konusu Oldu: Sandık Görevlisi Olduğu İçin Maçta Yok

ARDA TURAN DALGA KONUSU OLDU: SANDIK GÖREVLİSİ OLDUĞU İÇİN MAÇTA YOK

Sosyal medya kullanıcıları, Las Palmas maçında oynamayan Arda Turan'la ilgili "Sandık görevlisi olduğu için maçta yok." esprisi yaptı. Arda, Katalan ekibinde uzun süredir forma giyemiyor.

Tarih : 01 Ekim 2017, 18:40
Puan Ver : Arda Turan Dalga Konusu Oldu: Sandık Görevlisi Olduğu İçin Maçta Yok(5/10)1

La Liga'da saat 17.15'te başlayan maçta Barcelona sahasında Las Palmas'ı konuk etti. Katalonya bağımsızlık referandumuyla aynı güne denk gelen maç öncesi olaylar çıktı. Çıkan olaylar nedeniyle İspanya Futbol Federasyonu karşılaşmanın seyircisiz oynanmasına karar verdi.

"ARDA TURAN SANDIK GÖREVLİSİ"

Barcelona'da Teknik Direktör Valverde'nin göreve gelmesiyle forma şansı bulamayan milli futbolcumuz Arda Turan, sosyal medyada espri konusu oldu. Arda'yla ilgili "Arda bugün sandık görevlisi olduğu için maçta oynamıyor." yorumları yapıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Arda  Turan  Dalga  Konusu  Oldu  Sandık  Görevlisi  Olduğu  İçin  Maçta  Yok  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER