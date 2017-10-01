ARDA TURAN DALGA KONUSU OLDU: SANDIK GÖREVLİSİ OLDUĞU İÇİN MAÇTA YOK
Sosyal medya kullanıcıları, Las Palmas maçında oynamayan Arda Turan'la ilgili "Sandık görevlisi olduğu için maçta yok." esprisi yaptı. Arda, Katalan ekibinde uzun süredir forma giyemiyor.
La Liga'da saat 17.15'te başlayan maçta Barcelona sahasında Las Palmas'ı konuk etti. Katalonya bağımsızlık referandumuyla aynı güne denk gelen maç öncesi olaylar çıktı. Çıkan olaylar nedeniyle İspanya Futbol Federasyonu karşılaşmanın seyircisiz oynanmasına karar verdi.
"ARDA TURAN SANDIK GÖREVLİSİ"
Barcelona'da Teknik Direktör Valverde'nin göreve gelmesiyle forma şansı bulamayan milli futbolcumuz Arda Turan, sosyal medyada espri konusu oldu. Arda'yla ilgili "Arda bugün sandık görevlisi olduğu için maçta oynamıyor." yorumları yapıldı.
Kaynak: haberinburada
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