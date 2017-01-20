ARDA TURAN: BEYOĞLU'NDA BİR KIZLA ÇARPIŞIYORSUN VE...
Barcelonalı futbolcu Arda Turan, Alem Dergisi'ne verdiği röportajda özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.
2014-2016 arasında Aslıhan Doğan ile aşk yaşayan Arda Turan şu an yalnız olduğunu da söyledi.İşte Arda'nın açıklamaları:
* “Aile kurmayı istiyorum. Bunlar çok kritik ve değerli kararlar. Doğru zamanda doğru insanla verilmesi gerek. Her verdiğim kararın da isabetli olduğunu düşünmüyorum.”
* “Hayalim şu; Beyoğlu'nda bir kızla çarpışıyorsun, kitapları yere düşüyor. Ona aşık oluyorsun. İşte böyle bir aşk bekliyorum. Ve buna inanıyorum.”
* “Hayatımda her şeyi tutku ve heyecanla yaptım. Özel hayatta da buna ihtiyacım var. Sevilip-sevilmeme konusunu hiç düşünmüyorum. Ama ben hep sevmeyi düşünüyorum.”
kaynak:habertürk
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