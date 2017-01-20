

2014-2016 arasında Aslıhan Doğan ile aşk yaşayan Arda Turan şu an yalnız olduğunu da söyledi.İşte Arda'nın açıklamaları:







* “Aile kurmayı istiyorum. Bunlar çok kritik ve değerli kararlar. Doğru zamanda doğru insanla verilmesi gerek. Her verdiğim kararın da isabetli olduğunu düşünmüyorum.”





* “Hayalim şu; Beyoğlu'nda bir kızla çarpışıyorsun, kitapları yere düşüyor. Ona aşık oluyorsun. İşte böyle bir aşk bekliyorum. Ve buna inanıyorum.”





* “Hayatımda her şeyi tutku ve heyecanla yaptım. Özel hayatta da buna ihtiyacım var. Sevilip-sevilmeme konusunu hiç düşünmüyorum. Ama ben hep sevmeyi düşünüyorum.”







kaynak:habertürk



