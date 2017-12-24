ARDA TURAN BEŞİKTAŞ'TAN HABER BEKLİYOR
Arda Turan'ın yeni adresi Beşiktaş olabilir. Siyah-beyazlı yönetimin transfere onay vermesi halinde 30 yaşındaki oyuncu kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek.
Beşiktaş ile Arda Turan arasında bir süredir devam eden görüşmelerde sona yaklaşılıyor.
Barcelona'dan ayrılacak olan milli futbolcu, menajeri Ahmet Bulut aracılığı ile siyah- beyazlılarla yaklaşık 1 ay önce temasa geçti.
ŞENOL GÜNEŞ'İN KARARINA GÖRE SOMUT ADIM ATILACAK
Durumu değerlendiren Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in ve camianın kararına göre somut adımları atacak.
Arda'nın bu sezon Barcelona'da maç oynamaması ve son dönemde milli takımda yaşadığı sorunlar Güneş'i düşündürüyor. Ayrıca hücumun kanatlarında görev yapan Arda'nın pozisyonunda Babel, Quaresma ve Lens gibi oyuncuların olması, 30 yaşındaki oyuncunun yedek kalmasına neden olabilir. Bu durumun takım içi dengeleri bozma ihtimali deneyimli çalıştırıcının aklındaki soru işaretlerini arttırıyor. (Ntv Spor)
Kaynak: haberinburada
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