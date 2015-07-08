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ARDA TURAN BARCELONA'YA TRANSFERİ SONRASI İLK KEZ KONUŞTU


ARDA TURAN BARCELONA'YA TRANSFERİ SONRASI İLK KEZ KONUŞTU
Tarih : 08 Temmuz 2015, 09:08
Puan Ver : Arda Turan Barcelona'ya Transferi Sonrası İlk Kez Konuştu(9/10)9


"6 AY İÇİN DEĞİL 5 YIL İÇİN GELDİM!"

 "Kariyerimin en iyi anında Barcelona'ya geldiğime eminim" diyen Arda, FIFA'nın Barcelona'ya verdiği cezadan dolayı 6 ay resmi maçlarda oynayamayacak olmasıyla ilgili ise "Bu kadar zaman oynamamak bir sorun ama buraya 6 ay oynamak için değil, 5 yıl boyunca kupalar kazanmaya geldim" diye konuştu.

     

Nou Camp'ı maçlara çıktığı en iyi stat olarak tanımlayan Arda'nın, 9 Temmuz Perşembe günü Barcelona'ya gelmesi ve cuma günü bu statta basına tanıtılması planlanıyor.








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