

"6 AY İÇİN DEĞİL 5 YIL İÇİN GELDİM!"



"Kariyerimin en iyi anında Barcelona'ya geldiğime eminim" diyen Arda, FIFA'nın Barcelona'ya verdiği cezadan dolayı 6 ay resmi maçlarda oynayamayacak olmasıyla ilgili ise "Bu kadar zaman oynamamak bir sorun ama buraya 6 ay oynamak için değil, 5 yıl boyunca kupalar kazanmaya geldim" diye konuştu.







Nou Camp'ı maçlara çıktığı en iyi stat olarak tanımlayan Arda'nın, 9 Temmuz Perşembe günü Barcelona'ya gelmesi ve cuma günü bu statta basına tanıtılması planlanıyor.