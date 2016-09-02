ARDA TURAN B TAKIMIYLA İDMANA ÇIKTI
Barcelona'da çok sayıda oyuncu, özel ve resmi maçlar için milli takımlara gitti. Arda Turan ile birlikte geride kalanlar ise B Takım ile antrenmana çıktı.
Barcelona'da, Arda Turan ile birlikte milli takımlara gitmeyen diğer A takım oyuncuları, B takım ile antrenmana çıktı.
Rezerv takım andrenörü Gerard Lopez yönetiminde çalışan Arda Turan'la diğer deneyimli isimler gençlerle çalışırken, zaman zaman ortaya güzel görüntüler çıktı.
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