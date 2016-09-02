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arda turan b takımıyla idmana çıktı

ARDA TURAN B TAKIMIYLA İDMANA ÇIKTI

Barcelona'da çok sayıda oyuncu, özel ve resmi maçlar için milli takımlara gitti. Arda Turan ile birlikte geride kalanlar ise B Takım ile antrenmana çıktı.

Tarih : 02 Eylül 2016, 13:56
Puan Ver : Arda Turan B Takımıyla İdmana Çıktı(10/10)12


Barcelona'da, Arda Turan ile birlikte milli takımlara gitmeyen diğer A takım oyuncuları, B takım ile antrenmana çıktı.  



Rezerv takım andrenörü Gerard Lopez yönetiminde çalışan Arda Turan'la diğer deneyimli isimler gençlerle çalışırken, zaman zaman ortaya güzel görüntüler çıktı. 








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