

Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti'ni 2 - 0 yendiği maçın ardından konuşan Arda Turan, "Annemi ağlatmasalardı iyi olurdu, bazılarını affetmeyeceğim" dedi.







A Milli takımın bir üst tur umutlarını yeşerten maçtan sonra konuşan Arda Turan, "Sonuna kadar mücadele ettik, maçı kazandığımız için mutluyuz. Şimdi sonuçlara bakacağız. Bütün bir kaosun içinde iyi şeyler yaptık. Futbolda kazanmak var, kaybetmek var, insanların ailelerinden daha önemli şeyler var. Üzülüyoruz. İnşallah dualarla en iyi 3. oluruz. Benim moralim, hayatım boyunca futbolumla paralel oldu. Biz hayatımız boyunca paranın peşinde olmadık, konuşmadık. Hadi bizi geçtim, annemi ağlatmasalardı iyi olurdu. Bazılarını affetmeyeceğim. Herkesten tek tek hesap soracağım, merak etmesinler" ifadelerini kullandı.