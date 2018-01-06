ARDA TURAN AMERİKA TEMSİLCİSİ CHİCAGO FİRE'A TRANSFER OLUYOR
Barcelona, Arda Turan'ın transferi için ABD Major Lig takımlarından Chicago Fire ile görüşüyor.
Devre arası transfer döneminde ismi Beşiktaş, Başakşehir, Milan ve Premier Lig takımları ile anılan Arda Turan'ın sürpriz bir şekilde Amerika'ya transfer olabileceği iddia edildi.
İngiliz Daily Mail gazetesinin iddiasına göre MLS takımlarından Chicago Fire, bu sezon Barcelona'da süre alamayan Arda Turan'ı transfer etmek istiyor.
ALMAN YILDIZ İLE AYNI MAAŞI ALACAK
Bastian Schweinsteiger ile yollarını ayıran Chicago Fire takımının, Alman futbolcuya verdiği maaşın aynısını Arda Turan'a önereceği belirtildi.
2015 yılında 34 milyon Euro'ya Barcelona'ya transfer olan 30 yaşındaki Milli futbolcu, bu sezon Barcelona'da hiçbir resmi maçta süre alamadı. (Bein Sports)
Kaynak: haberinburada
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