Ara transfer döneminde kadrosunu stoper, forvet ve 10 numara ile güçlendirmek isteyen Beşiktaş, rotasını Arda Turan'a çevirdi. İspanyol devi Barcelona forması giyen milli futbolcunun, teknik direktör Ernesto Valverde ile yıldızı bir türlü barışmadı. Bu sezon Barcelona formasıyla henüz bir maça çıkamayan Arda Turan, kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak bakıyor.

Fatih Terim'in Galatasaray'a imza atmasının ardından sarı-kırmızılı camiaya transferi zora giren 30 yaşındaki futbolcuyla temas kuran Beşiktaşlı yöneticiler, Arda'dan olumlu yanıt aldılar. Daha önce teknik direktör Şenol Güneş hakkında övgü dolu sözleriyle bilinen Arda'nın deneyimli teknik adamla çalışmayı istediği öğrenildi.

YÖNETİM İKİYE BÖLÜNDÜ

Siyah-beyazlılar, milli futbolcudan olumlu yanıt alsa da, yönetim içerisinde bu transferin gerçekleşmesine sıcak bakmayan isimler olduğu belirtildi. Bu konuda ikiye bölünen yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in kararını beklemeye başladı.

Güneş, geçtiğimiz hafta kendisine yöneltilen Arda sorusuna "Benim çok beğendiğim bir oyuncu ama ben bu konuda yetkili değilim" diye cevap vererek topu yönetime atmıştı. Barcelona'da forma giyme şansı oldukça azalan yıldız futbolcunun, oynayabileceği bir kulübe transfer olmayı istediği belirtildi.

2011'de Galatasaray'dan Atletico Madrid'e 13 milyon Euro bedelle transfer olan Arda Turan, 2015-2016 sezonunun başında da 34 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu. İlk sezonunda 25 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergileyen milli futbolcu, geçtiğimiz sezon ise 30 maçta 13 gol 7 asistlik bir performans ortaya koydu. Beşiktaş'ın, 2020 yılına kadar Barcelona ile sözleşmesi bulunan Arda Turan'ı sezon sonuna kadar kiralamak istediği öğrenildi.

TERİM'LE PROBLEM YAŞADI

Arda Turan, 2016 Avrupa Şampiyonası grup elemerinde başlayan süreçte, o dönemin Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile çeşitli problemler yaşamıştı. İkili arasındaki çekişmeler, Arda'nın kadro dışı bırakılmasıyla sonuçlanmış, daha sonra Fatih Terim görevden alınınca 31 yaşındaki futbolcu, Milli Takım'a geri dönmüştü. Milli futbolcunun Galatasaray'a transferi bu sezon da gündeme geldi. Ancak Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takımın başına geçmesiyle birlikte bu transfer rafa kalkınca, siyah-beyazlıların devreye girdiği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada