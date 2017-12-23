ARDA TRANSFERİ KULÜBÜ İKİYE BÖLDÜ
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'le çalışmak isteyen Arda Turan'ın transferi, kulüp yönetimini ikiye böldü.
Ara transfer döneminde kadrosunu stoper, forvet ve 10 numara ile güçlendirmek isteyen Beşiktaş, rotasını Arda Turan'a çevirdi. İspanyol devi Barcelona forması giyen milli futbolcunun, teknik direktör Ernesto Valverde ile yıldızı bir türlü barışmadı. Bu sezon Barcelona formasıyla henüz bir maça çıkamayan Arda Turan, kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak bakıyor.
Fatih Terim'in Galatasaray'a imza atmasının ardından sarı-kırmızılı camiaya transferi zora giren 30 yaşındaki futbolcuyla temas kuran Beşiktaşlı yöneticiler, Arda'dan olumlu yanıt aldılar. Daha önce teknik direktör Şenol Güneş hakkında övgü dolu sözleriyle bilinen Arda'nın deneyimli teknik adamla çalışmayı istediği öğrenildi.
YÖNETİM İKİYE BÖLÜNDÜ
Siyah-beyazlılar, milli futbolcudan olumlu yanıt alsa da, yönetim içerisinde bu transferin gerçekleşmesine sıcak bakmayan isimler olduğu belirtildi. Bu konuda ikiye bölünen yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in kararını beklemeye başladı.
Güneş, geçtiğimiz hafta kendisine yöneltilen Arda sorusuna "Benim çok beğendiğim bir oyuncu ama ben bu konuda yetkili değilim" diye cevap vererek topu yönetime atmıştı. Barcelona'da forma giyme şansı oldukça azalan yıldız futbolcunun, oynayabileceği bir kulübe transfer olmayı istediği belirtildi.
2011'de Galatasaray'dan Atletico Madrid'e 13 milyon Euro bedelle transfer olan Arda Turan, 2015-2016 sezonunun başında da 34 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu. İlk sezonunda 25 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergileyen milli futbolcu, geçtiğimiz sezon ise 30 maçta 13 gol 7 asistlik bir performans ortaya koydu. Beşiktaş'ın, 2020 yılına kadar Barcelona ile sözleşmesi bulunan Arda Turan'ı sezon sonuna kadar kiralamak istediği öğrenildi.
TERİM'LE PROBLEM YAŞADI
Arda Turan, 2016 Avrupa Şampiyonası grup elemerinde başlayan süreçte, o dönemin Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile çeşitli problemler yaşamıştı. İkili arasındaki çekişmeler, Arda'nın kadro dışı bırakılmasıyla sonuçlanmış, daha sonra Fatih Terim görevden alınınca 31 yaşındaki futbolcu, Milli Takım'a geri dönmüştü. Milli futbolcunun Galatasaray'a transferi bu sezon da gündeme geldi. Ancak Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takımın başına geçmesiyle birlikte bu transfer rafa kalkınca, siyah-beyazlıların devreye girdiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar