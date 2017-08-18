ARDA TERÖRE SESSİZ KALAMADI: DUALARIM SİZİNLE
Arda Turan, Barcelona kentinde gerçekleştirilen terör saldırıları ile ilgili olarak, "Dualarım, saldırıda hayatını kaybedenler ve yakınları için." mesajını paylaştı.
Arda Turan, kentte minibüs ile gerçekleştirilen ve 13 ölü, 80 yaralının bulunduğu hain terör saldırıları ile ilgili mesaj yayımladı.
"DUALARIM HAYATINI KAYBEDENLERLE"
İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen milli futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dualarım, saldırıda hayatını kaybedenler ve yakınları için. Barcelona için bir olma zamanı." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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