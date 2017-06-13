

Duayen gazeteci Hıncal Uluç, Milli Takım uçağında başlayan 'Arda Turan' krizini değerlendirdi. Uluç 'madalyonun ön tarafı' benzetmesi ile kaleme aldığı yazıda Arda'nın neden düşüşe geçtiğine dair tespitlerde bulunurken Barcelona taraftarı, İspanyol ve Katalan medyasının da milli futbolcuya bakışını yansıttı. İşte Uluç'un yazısı:



Yukarıdaki başlık bana değil, İspanya'nın en büyük spor gazetesi Marca'ya ait.. Hayır, Türkiye ve Milli Takım değil konu.. Barcelona!. Gazete, "Barcelona uzun zamandan beri Arda için yaptığı büyük masrafı dengelemeye çalışıyor. Katalan kulübü yaptığı harcamalara son verebilmek için Türk orta saha oyuncusunu satma peşinde ama durum umutsuz" diye başladığı haberi şöyle sürdürüyor..



"Atletico forması altında Calderon Stadı'nda çarpıcı bir form gösteren Arda, Barcelona'da devamlı bir düşüşte. Sadece önemsiz maçlarda süre alır hale geldi. Bu arada kendi milli takımındaki statüsü de tartışılmaya başlandı. Arda ucuz bir futbolcu değil. Ucuz olmamaya da devam ediyor. İki sene evvel 40 milyon euro transfer ücretiyle geldi. Ve kendisine her yıl 8 milyon euro ödenmesini gerektiren pahalı sözleşmesi sürüyor. 30 yaşındaki oyuncuya şu anda talip yok. Ocak ayında yaptıkları başvuru Luis Enrique tarafından geri çevrilen Çinliler'den de beklenen haber gelmiyor.



Arda'nın kendisinin Barcelona'dan ayrılmaya niyeti yok. Ama Katalanlar'ın da Arda'yı artık çevrelerinde görmek istemedikleri kesin.." Bu köşenin okurları Arda'yı ne kadar sevdiğimi ve ne kadar desteklediğimi, savunduğumu iyi bilirler.. Fenerli medyanın gazına gelen Ultraslan nam gurubun yuhaladığı günlerde "Git Arda" diye kaç yazı yazdım bu sütunlarda.. Gitti ve ne olduğunu sadece Galatasaray tribünlerine değil, dünyaya da gösterdi. Barcelona teklifi bu yüzden geldi.



Enrique onu, futbolu bırakma yaşı gelen Iniesta'nın yerine hazırlamak istiyordu. Ama Arda'da birden müthiş bir düşüş başladı.. Maçlarda asla sorumluluk almıyor, aynen bizdeki Selçuk gibi topu en yakınındaki adama verip duruyordu. Takım hücuma giderken en arkadaydı. Geriye koşarken de en arkada.. Yani santranın iki yanında 40 metrelik bir alanda yürümekten biraz hızlı dolaşıyordu. O müthiş pasları, o göz kamaştıran adam eksiltmeleri, yani onu Arda yapan, Barcelona'ya getiren değerlerin hiçbiri ortada yoktu.







kaynak:sabah