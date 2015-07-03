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arda nereye transfer olacak: barcelona, ada, galatasaray?

ARDA NEREYE TRANSFER OLACAK: BARCELONA, ADA, GALATASARAY?

Avrupa yaz transfer döneminde gündemi en çok meşgul eden isimlerden milli gururumuz Arda Turan'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Tarih : 03 Temmuz 2015, 14:29
Puan Ver : Arda Nereye Transfer Olacak: Barcelona, Ada, Galatasaray?(8/10)7


Avrupa yaz transfer döneminde gündemi en çok meşgul eden isimlerden milli gururumuz Arda Turan'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Barca'yla anlaştığı söylenen Arda'nın transferi, Katalanların yapacağı başkan seçimi yüzünden sekteye uğramıştı. İngiltere'de yayımlanan günlük gazetelerden Daily Express'in, "Arda Turan Arsenal'in planlarını kuvvetlendirdi" başlığı transferin rotasını değiştirdi. Peki Arda'nın Galatasaray'a kiralanma olasılığı var mı? Detaylar haberimizde...



BARCELONA ARDA TURAN TRANSFERİ İÇİN 18 TEMMUZ'DAKİ BAŞKANLIK SEÇİMLERİNİ BEKLEMEYE KARAR VERDİ, ADA KULÜPLERİ BU DURUMU FIRSAT BİLDİ

 

Atletico Madrid'den ayrılacağını açıklayan Arda Turan'ın hangi takıma transfer olacağı henüz belirsizliğini koruyor. Devrede Arsenal, Chelsea, Manchester United ve Barcelona var. Katalan medyası Arda Turan'ın Barcelona'ya transferinin son aşamaya geldiğini söylese de çeşitli iddialar gelmeye devam ediyor.

 

İNGİLİZ BASINI ARDA TURAN'IN BARCELONA'YA TRANSFER HABERLERİNİN DOĞRU OLMADIĞINI YAZARKEN "ARDA TURAN ARSENAL'İN PLANLARINI KUVVETLENDİRDİ" İFADESİNİ KULLANDI

 

İngiltere'de yayımlanan günlük gazetelerden Daily Express'in, "Arda Turan Arsenal'in planlarını kuvvetlendirdi" başlıklı haberine göre Arda Turan'ın, Barcelona'ya transfer haberlerinin doğru olmadığını ve Türkiye'de tatil yaparak dinlendiğini belirtti.

 

Haberde, 28 yaşındaki Atletico Madrid orta saha oyuncusunun, Barcelona'ya gideceği haberleriyle ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı, "Transferim ile ilgili haberler doğru değil. Tatildeyim ve dinleniyorum." ifadelerine yer verildi.








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