

İspanya La Liga'da Barcelona sahasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Bol gollü karşılaşmada milli futbolcu Arda Turan gösterdiği performans ve yaptığı asistle alkış aldı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Turan, 46. dakikada Lionel Messi'nin yerine oyuna girdi. Messi'nin oyundan alındıktan sonra direkt soyunma odasına gitmesi ise İspanyol basınında ses getirdi. Messi'nin bu tavrı İspanyol basını tarafından dinlenmek için yaptığı şeklinde yorumlandı.







6 GOL 1 KIRMIZI KART







Mücadelede 6 gol olurken, 1 de kırmızı kart çıktı. Maçın henüz 4. dakikasında Athletic Bilbao'da Iraizoz kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 10 kişi kalan rakibi karşısında Barcelona adeta gol oldu yağdı. 7. dakikada Messi takımının ilk golünü penaltıdan kaydederken, Neymar 31. dakikada skoru 2-0 yaptı. Luis Suarez ise 48, 68 ve 82. dakika attığı gollerle hat-trick yaptı. Uruguaylı futbolcunun 68. dakikada attığı golün asistini ise milli futbolcu Arda Turan yaptı. Barcelona'nın bir diğer golünü de 62. dakikada Ivan Rakitic kaydetti.



Mücadeleden 6-0 galip ayrılan Barcelona bu galibiyetle, 1 maç eksiği ile puanını 45'e yükselterek, 2. sırada yer aldı.



