Bir süredir şizofreni tedavisi gören Arda Kural'dan haber var.



2015'in temmuz ayında bir dönem ekranların yakışıklı oyuncularından olan Arda Kural'ın sokakta kalmasıyla ilgili haberle üzülmüştük hepimiz. Annesi Gülnur Kural evin giderlerini karşılayamayınca evden çıkmak zorunda kalmışlardı…



"BÜYÜKÇEKMECE'DEN AYRILMAYACAĞIM" DEMİŞTİ







“Sevdiğim Büyükçekmece insanlarını yakından görebildiğim bu kafede yaşayacağım” diyen Kural'a Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'den yardım eli uzatmış ve Akgün, Arda Kural ve annesinin ihtiyaçlarını tespit edeceklerini ve karşılayacaklarını dile getirmişti.



BELEDİYE DESTEK ÇIKTI







Habertürk'ün haberine göre, Büyükçekmece Belediyesi'nden Kural'ın son durumu ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Kural'ın annesiyle evinde yaşadığı belirtilirken, “İlaçlarını kullanıyor ve sağlık durumu iyi” denildi.