O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

arda kural'a büyükçekmece belediyesi'nden destek

ARDA KURAL'A BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ'NDEN DESTEK

Bir süredir şizofreni tedavisi gören Arda Kural'dan haber var.

Tarih : 11 Mayıs 2016, 09:24
Puan Ver : Arda Kural'a Büyükçekmece Belediyesi'nden Destek(9/10)10


2015'in temmuz ayında bir dönem ekranların yakışıklı oyuncularından olan Arda Kural'ın sokakta kalmasıyla ilgili haberle üzülmüştük hepimiz. Annesi Gülnur Kural evin giderlerini karşılayamayınca evden çıkmak zorunda kalmışlardı…



"BÜYÜKÇEKMECE'DEN AYRILMAYACAĞIM" DEMİŞTİ



“Sevdiğim Büyükçekmece insanlarını yakından görebildiğim bu kafede yaşayacağım” diyen Kural'a Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'den yardım eli uzatmış ve Akgün, Arda Kural ve annesinin ihtiyaçlarını tespit edeceklerini ve karşılayacaklarını dile getirmişti.

BELEDİYE DESTEK ÇIKTI



Habertürk'ün haberine göre, Büyükçekmece Belediyesi'nden Kural'ın son durumu ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Kural'ın annesiyle evinde yaşadığı belirtilirken, “İlaçlarını kullanıyor ve sağlık durumu iyi” denildi.








Etiketler: Arda  Kural  A  Büyükçekmece  Belediyesi  Nden  Destek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER