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arda kural ilk kez açıkladı

ARDA KURAL İLK KEZ AÇIKLADI

'Psikonevroz' teşhisi konulan 'Yerli DiCaprio' Arda Kural, sağlık durumuna ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu.

Tarih : 22 Temmuz 2016, 12:43
Puan Ver : Arda Kural İlk Kez Açıkladı(7/10)8


2000 yılında 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisindeki performansıyla şöhreti yakalayan ve birçok yapımda başrolde yer alan Arda Kural, psikolojik tedavi sürecinin ardından ekranlara geri döndü.


"ÇOK SERT ŞEYLER YAŞADIM"

Uzun bir iyileşme süreci geçiren ünlü oyuncu, 'Magazin D' programına yaptığı açıklamada, "Çok sert şeyler yaşadım, çok anlatılacak şeyler değil. Tükenmeye doğru uzanıyor. Özgürlük düşkünü bir sokak çocuğuyum zaten" dedi.


Arda Kural, "Tükenmişlik sendromunu kolay atlattım, güçlü çıktım. Oyunculuğa geri dönme kararı aldım. Hayranlarımın gösterdiği sevgi beni değiştirdi. Güçlü hissetmemi ve motive olmamı sağladı. beni yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Ünlü oyuncu, aldığı kiloların sorulması üzerine, "Biraz göbekli omak yakışıyor. Türk kası" esprisi yaptı.







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