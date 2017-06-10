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arda kural, hülya avşar'a konuk oldu

ARDA KURAL, HÜLYA AVŞAR'A KONUK OLDU

Yerli Leonardo DiCaprio lakaplı oyuncu Arda Kural, Hülya Avşar'ın programına konuk oldu

Tarih : 10 Haziran 2017, 10:54
Puan Ver : Arda Kural, Hülya Avşar'a Konuk Oldu(8/10)8


2000'li yılların popüler oyuncusuyken psikolojisi bozulan ve oyunculuğu bırakıp tedavi olan Arda Kural, geçirdiği 5 yıllık zor dönemini tüm içtenliğiyle Hülya Avşar'a anlattı.

ŞÖHRETİ YANLIŞ TAŞIDIM



Kural psikolojisinin bozulmasını, “sektörün gerektiği şeyleri yapamadım, fazla alçak gönüllü olduğum için beğenilmedim. Uyumsuzluk sürecim de vardı. Çevreme veryansın ettim ve sonuçta depresyona girdim, yaşadıklarımın nedeni ekonomik değildi” şeklinde açıkladı.



 “ARTIK YÖNETMENLİK YAPACAĞIM"



Annesinin 15 yaşında reklam ajansına yazdırmasıyla başlayan kariyerine senarist - yönetmen olarak devam edeceğini açıklayan Kural, oyunculuktan soğuduğunu söyledi.

 

“AŞIK OLACAĞIM BİR KADININ KARŞIMA ÇIKACAĞINA İNANMIYORUM”



Kural, "Aldatılmak beni çok üzdü, artık evliliği düşünmüyorum. Hayatımda bir şeyleri düzeltmeyi çalışıyorum. Aşık olmak da istemiyorum. Aşık olmak zor, araya beklentiler girdiği zaman aşk bitiyor. Aşık olacağıma da inanamıyorum. Beni aşık edecek kadının da karşıma çıkacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:posta








Etiketler: Arda  Kural  Hülya  Avşar  A  Konuk  Oldu    haber

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