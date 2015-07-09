

Annesinin maddi sıkıntılar nedeniyle çıkmak zorunda kaldığı evin bahçesinde yatıp kalkan Arda Kural'ı komşuları polise şikayet etti.



Bir zamanlar ‘yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan ve dizilerin aranan oyuncuları arasında gösterilen Arda Kural, 2012 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde şizofreni tedavisi görmüştü. Uzun süredir annesinin yanında kalan ve dünya ile irtibatı kesen Kural'ın artık kalacağı yer de yok.