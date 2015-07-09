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arda kural artık sokakta yaşıyor

ARDA KURAL ARTIK SOKAKTA YAŞIYOR

Arda Kural artık sokakta yaşıyor Arda Kural zor günler geçiriyor. Bir dönemin popüler oyuncusu şimdilerde evin bahçesinde yatıp kalkıyor.

Tarih : 09 Temmuz 2015, 09:20
Puan Ver : Arda Kural Artık Sokakta Yaşıyor(10/10)8


Annesinin maddi sıkıntılar nedeniyle çıkmak zorunda kaldığı evin bahçesinde yatıp kalkan Arda Kural'ı komşuları polise şikayet etti.

Bir zamanlar ‘yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan ve dizilerin aranan oyuncuları arasında gösterilen Arda Kural, 2012 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde şizofreni tedavisi görmüştü. Uzun süredir annesinin yanında kalan ve dünya ile irtibatı kesen Kural'ın artık kalacağı yer de yok.








Etiketler: Arda  Kural  Artık  Sokakta  Yaşıyor    haber

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