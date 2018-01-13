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Arda İstanbul'a İndi, Havalimanı Karıştı

ARDA İSTANBUL'A İNDİ, HAVALİMANI KARIŞTI

Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Arda Turan'ı karşılama gelen taraftarlarla polis arasında olaylar çıktı.

Tarih : 13 Ocak 2018, 22:20
Puan Ver : Arda İstanbul'a İndi, Havalimanı Karıştı(10/10)6

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Arda Turan havalimanından ayrılırken polis ve taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Yıldız futbolcu havalimanından ayrılmak üzere aracına binerken, polisler, taraftarları araçtan uzak tutmak için müdahalede bulundu.Medipol Başakşehir yöneticisi Mustafa Saral araya girerek güvenlik güçlerini sakinleştirdi.

Medipol Başakşehir taraftarları olayın ardından, "Terörist değil, taraftarız" tezahüratlarında bulundu.

Çıkan olaylarda bir taraftar baygınlık geçirdi


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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