ARDA İSTANBUL'A İNDİ, HAVALİMANI KARIŞTI
Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Arda Turan'ı karşılama gelen taraftarlarla polis arasında olaylar çıktı.
Medipol Başakşehir'in yeni transferi Arda Turan havalimanından ayrılırken polis ve taraftarlar arasında arbede yaşandı.
Yıldız futbolcu havalimanından ayrılmak üzere aracına binerken, polisler, taraftarları araçtan uzak tutmak için müdahalede bulundu.Medipol Başakşehir yöneticisi Mustafa Saral araya girerek güvenlik güçlerini sakinleştirdi.
Medipol Başakşehir taraftarları olayın ardından, "Terörist değil, taraftarız" tezahüratlarında bulundu.
Çıkan olaylarda bir taraftar baygınlık geçirdi
Kaynak: haberinburada
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