

İspanyol As Gazetesi'ne konuşan Arda'nın menajeri Ahmet Bulut, "Arda bu yaz İspanya'dan ayrılma niyetinde. Onun Premier Lig'de oynamak gibi bir hedefi var. Şuan içinde, önünde böyle bir yol açılması muhtemel. Ancak sözleşmesinde serbest kalma maddesinin 41 milyon Euro olması nedeniyle bu o kadar da kolay bir iş olmayacak. Arda'yı İngiltere'den isteyen 3 kulüp var. Bu kulüplerin isimlerini veremem ama bunlar İngiltere'nin ve Avrupa'nın önde gelen kulüpleri" dedi.