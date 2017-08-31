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Arda ile Fotoğraf Çektirmek İsteyen Taraftarlar, Güvenlikle Tartıştı

ARDA İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEYEN TARAFTARLAR, GÜVENLİKLE TARTIŞTI

Ukrayna ile oynanacak maç için Kharkiv'e giden A Milli Takım kafilesinde Arda Turan'a ilgi büyüktü. Hatta yıldız oyuncuyla fotoğraf çektirmek isteyenler, güvenlik görevlileriyle kapıştı.

Tarih : 31 Ağustos 2017, 20:40
Puan Ver : Arda İle Fotoğraf Çektirmek İsteyen Taraftarlar, Güvenlikle Tartıştı(7/10)3

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Ukrayna maçı için Kharkiv'e giden A Milli Futbol Takımımızı, yaklaşık 50 Türk taraftar karşıladı.

ARDA VE EMRE'YE ÖZEL İLGİ

Tezahüratlarla milli takıma destek veren taraftarlar özellikle teknik direktör Mircea Lucescu ile futbolculardan Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, Lucescu'ya çiçek verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst'ün de yer aldığı kafile, havalimanından otobüslerle kamp yapacağı otele hareket etti.

Arda Turan ile fotoğraf çektirmek isteyenler, güvenlik görevlileriyle kısa süreli tartışma yaşadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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