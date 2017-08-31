ARDA İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEYEN TARAFTARLAR, GÜVENLİKLE TARTIŞTI
Ukrayna ile oynanacak maç için Kharkiv'e giden A Milli Takım kafilesinde Arda Turan'a ilgi büyüktü. Hatta yıldız oyuncuyla fotoğraf çektirmek isteyenler, güvenlik görevlileriyle kapıştı.
2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Ukrayna maçı için Kharkiv'e giden A Milli Futbol Takımımızı, yaklaşık 50 Türk taraftar karşıladı.
ARDA VE EMRE'YE ÖZEL İLGİ
Tezahüratlarla milli takıma destek veren taraftarlar özellikle teknik direktör Mircea Lucescu ile futbolculardan Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, Lucescu'ya çiçek verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst'ün de yer aldığı kafile, havalimanından otobüslerle kamp yapacağı otele hareket etti.
Arda Turan ile fotoğraf çektirmek isteyenler, güvenlik görevlileriyle kısa süreli tartışma yaşadı.
Kaynak: haberinburada
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