İki haftadır sakatlığı nedeniyle kadroya giremeyen Arda Turan'ın Aytemiz Alanyaspor karşısında oynayıp oynamayacağı bugün belli olacak.

Düne kadar takımla çalışmalara katılamayan yıldız oyuncuyla ilgili sağlık ekibi bugün son değerlendirmesini yapacak. Verilecek karara göre Arda götürülecek ya da götürülmeyecek.

Kaynak: haberinburada