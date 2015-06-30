ARDA ATLETİCO'DAN KESİN OLARAK AYRILACAK
Milli futbolcu Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, İspanya'da Atletico Madrid forması giyen yıldız futbolcunun kesin olarak Madrid ekibinden ayrılacağını ve yeni takımının da en geç 4 gün içinde belli olacağını söyledi.
İspanya'da Atletico Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, NTV Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.
Arda Turan'ın kariyer planlaması içinde yeni bir takıma gitmesine karar verdiklerini söyleyen Bulut, “Barcelona, PSG ve Manchester United gibi büyük takımların Arda ile anılması beni de heyecanlandırıyor. Ancak benim şimdi bir takım adı söylemem doğru olmaz. Biz Arda'nın kariyer planlamasını yaptığımızda, 4 sene içinde Arda'nın Atletico Madrid'de her şeyi kazandığını düşünüyoruz. Bu yüzden de daha iyi bir arayış içinde olduk ve Atletico'dan ayrılmaya karar verdik” dedi.
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