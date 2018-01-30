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Arçelik'in Net Kârı Beklentinin Altında Gerçekleşti

ARÇELİK'İN NET KâRI BEKLENTİNİN ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Arçelik'in 2017 net karı 842.9 milyon TL ile beklentinin altında gerçekleşti.

Tarih : 30 Ocak 2018, 20:30
Puan Ver : Arçelik'in Net KâRı Beklentinin Altında Gerçekleşti(8/10)4

Arçelik'in 2017 net karı 842.9 milyon TL ile beklentinin altında gerçekleşti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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