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Arçelik'in Kârı Beklentilerin Gerisinde Kaldı

ARÇELİK'İN KâRI BEKLENTİLERİN GERİSİNDE KALDI

2017 yılında Arçelik'in satışları tahminlerin üzerinde gelirken, net karı piyasa beklentisini karşılayamadı.

Tarih : 31 Ocak 2018, 09:00
Puan Ver : Arçelik'in KâRı Beklentilerin Gerisinde Kaldı(5/10)1

2017 yılında Arçelik'in satışları tahminlerin üzerinde gelirken, net karı piyasa beklentisini karşılayamadı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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