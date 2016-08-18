ARÇELİK, KÜRESEL BÜYÜME HAREKâTI BAŞLATTI
Arçelik A.Ş., küresel arenada hedef büyüttü. Genel Müdür Hakan Bulgurlu, “Yurtdışındaki ciromuzu da 5 yılda 2 katına çıkarmayı planlıyoruz. Organik ve inorganik büyüyeceğiz” dedi
Arçelik A.Ş., küresel arenada hedef büyüttü. Genel Müdür Hakan Bulgurlu, “Yurtdışındaki ciromuzu da 5 yılda 2 katına çıkarmayı planlıyoruz. Organik ve inorganik büyüyeceğiz” dedi
Arçelik A.Ş., 2016 yılının ilk yarısında 7.5 milyar TL'lik satış geliri ve 810 milyon TL net kar açıklarken, küresel arenada da hedef büyüttü. Faaliyet gösterdiği ülkelerde ilk üç marka arasında yer almayı hedefleyen firma, yurtdışı operasyonlarında 5 yıl içinde iki kat büyümeyi planlıyor. Güçlü nakit pozisyonu da açıklayan Arçelik A.Ş., yeni satın almalara da göz kırptı.
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