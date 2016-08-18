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arçelik, küresel büyüme harekâtı başlattı

ARÇELİK, KÜRESEL BÜYÜME HAREKâTI BAŞLATTI

Arçelik A.Ş., küresel arenada hedef büyüttü. Genel Müdür Hakan Bulgurlu, “Yurtdışındaki ciromuzu da 5 yılda 2 katına çıkarmayı planlıyoruz. Organik ve inorganik büyüyeceğiz” dedi

Tarih : 18 Ağustos 2016, 09:11
Puan Ver : Arçelik, Küresel Büyüme HarekâTı Başlattı(0/10)


Arçelik A.Ş., küresel arenada hedef büyüttü. Genel Müdür Hakan Bulgurlu, “Yurtdışındaki ciromuzu da 5 yılda 2 katına çıkarmayı planlıyoruz. Organik ve inorganik büyüyeceğiz” dedi



Arçelik A.Ş., 2016 yılının ilk yarısında 7.5 milyar TL'lik satış geliri ve 810 milyon TL net kar açıklarken, küresel arenada da hedef büyüttü. Faaliyet gösterdiği ülkelerde ilk üç marka arasında yer almayı hedefleyen firma, yurtdışı operasyonlarında 5 yıl içinde iki kat büyümeyi planlıyor. Güçlü nakit pozisyonu da açıklayan Arçelik A.Ş., yeni satın almalara da göz kırptı.








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