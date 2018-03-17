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Arazi tartışması kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü

ARAZİ TARTIŞMASI KISA SÜREDE SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 2 ÖLÜ

Van Özalp'de mera anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayıran talihsiz adam ile kavgaya karışanlardan biri hayatını kaybetti.

Tarih : 17 Mart 2018, 21:30
Puan Ver : Arazi Tartışması Kısa Sürede Silahlı Kavgaya Dönüştü: 2 Ölü(5/10)1

Van'ın Özalp ilçesinde, mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

TARTIŞMA KISA SÜREDE SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ

Aşağı Akçaköy köyünde mera anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan tartışma, kısa süre içinde silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyen Abdulkerim Tutak (54) ile kavgaya karışanlardan Kutbettin Oraklı (35), açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

YARALILAR HASTANE YOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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