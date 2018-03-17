ARAZİ TARTIŞMASI KISA SÜREDE SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 2 ÖLÜ
Van Özalp'de mera anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayıran talihsiz adam ile kavgaya karışanlardan biri hayatını kaybetti.
Van'ın Özalp ilçesinde, mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.
TARTIŞMA KISA SÜREDE SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ
Aşağı Akçaköy köyünde mera anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan tartışma, kısa süre içinde silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyen Abdulkerim Tutak (54) ile kavgaya karışanlardan Kutbettin Oraklı (35), açılan ateş sonucu ağır yaralandı.
YARALILAR HASTANE YOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılar, Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Rus Genç Kızın Yardım Çığlığı: Ölmek İstemiyorum
- Afrin'de Doğu-Batı Cephesi Birleşti, Kent Tamamen Kuşatıldı
- Malımızla-Canımızla Buradayız Dediler, Afrin'e 400 Bin Tl Topladılar
- Türkiye'nin En Büyüklerinden! 400 Bin Nüfuslu Aşiret Kitap Oldu
- Cezaevi Firarisi Hırsız Polisten Kaçarken Havuza Düşüp Yakalandı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Tek Motorlu Uçak, Yaşlı Kadının Evine Düştü: 10 Ölü
- Cinsel İlişki Robotları İle İlişkiye Girmek Erkekleri Psikopat Katillere Çevirebilir
- Dünyanın En Güçlü Kadınlarından Merkel'in 4. Dönemi Resmen Başladı
- Mehmetçik, Racu'da Ypg'nin Ağır Silah İmalathanesini Ele Geçirdi
- Abd'de Üst Geçit Çöktü: 1 Ölü, 6 Yaralı
Bu Haberle İlgili Yorumlar