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ARAZİ KAVGASINDA KADINLAR 3 EVİ ATEŞE VERDİ


ARAZİ KAVGASINDA KADINLAR 3 EVİ ATEŞE VERDİ
Tarih : 28 Aralık 2015, 13:34
Puan Ver : Arazi Kavgasında Kadınlar 3 Evi Ateşe Verdi(8/10)10


Edinilen bilgiye yönelik , Şanlıurfa'nın Eyyübiye kazası Şans Getiren Semti Aşağıya Güneş kısmında , bundan önce aralarında arazi anlaşmazlığı sebebiyle düşmanlık yer alan Alpak ve Altun aileleri aralarında cumartesi bugünü ortaya gelen tartışmada Mehmet Alpak (50) yaşamını kaybederken , 4 kişi de ağır yaralanmıştı.Jandarma olayla alakalı her 2 yandan toplamında 6 kişiyi gözaltına alırken, yepyeni bir vakanın yaşanmaması için kapsamlı güvenlik önlemleri alındı.








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