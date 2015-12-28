

Edinilen bilgiye yönelik , Şanlıurfa'nın Eyyübiye kazası Şans Getiren Semti Aşağıya Güneş kısmında , bundan önce aralarında arazi anlaşmazlığı sebebiyle düşmanlık yer alan Alpak ve Altun aileleri aralarında cumartesi bugünü ortaya gelen tartışmada Mehmet Alpak (50) yaşamını kaybederken , 4 kişi de ağır yaralanmıştı.Jandarma olayla alakalı her 2 yandan toplamında 6 kişiyi gözaltına alırken, yepyeni bir vakanın yaşanmaması için kapsamlı güvenlik önlemleri alındı.