Uzmanlar her gün diş ipi kullanmanın diş plakları ve diş eti hastalıklarıyla mücadeleye yardımcı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunamadığını belirtti.



Uzmanlar her gün diş ipi kullanmanın diş plakları ve diş eti hastalıklarıyla mücadeleye yardımcı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunamadığını belirtti.







Associated Press haber Ajansı'nın, Amerikan Sağlık Bakanlığından bilimsel kanıtları istemesiyle ABD Sağlık Bakanlığı, diş ipi kullanımının yararlarına ilişkin hiçbir kanıt bulunamadığını ve ABD'de artık resmen tavsiye edilmeyeceğini bildirdi.







ABD Sağlık Bakanlığının ajansa gönderdiği cevap mektubunda, diş ipi kullanmanın diş eti hastalıkları ve çürükler konusunda uzun vadeli etki sağlamadığını, yalnız bir iki hafta gibi kısa vadeli ağız hijyeni sağladığı bildirildi.



