O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

Araştırmacılar: Diş ipinin hiç bir faydası yok

ARAŞTIRMACILAR: DİŞ İPİNİN HİÇ BİR FAYDASI YOK

Uzmanlar her gün diş ipi kullanmanın diş plakları ve diş eti hastalıklarıyla mücadeleye yardımcı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunamadığını belirtti.

Tarih : 03 Ağustos 2016, 15:49
Puan Ver : Araştırmacılar: Diş İpinin Hiç Bir Faydası Yok(0/10)


Uzmanlar her gün diş ipi kullanmanın diş plakları ve diş eti hastalıklarıyla mücadeleye yardımcı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunamadığını belirtti.



Associated Press haber Ajansı'nın, Amerikan Sağlık Bakanlığından bilimsel kanıtları istemesiyle ABD Sağlık Bakanlığı, diş ipi kullanımının yararlarına ilişkin hiçbir kanıt bulunamadığını ve ABD'de artık resmen tavsiye edilmeyeceğini bildirdi.



ABD Sağlık Bakanlığının ajansa gönderdiği cevap mektubunda, diş ipi kullanmanın diş eti hastalıkları ve çürükler konusunda uzun vadeli etki sağlamadığını, yalnız bir iki hafta gibi kısa vadeli ağız hijyeni sağladığı bildirildi.

 








Etiketler: Araştırmacılar  Diş  İpinin  Hiç  Bir  Faydası  Yok    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER