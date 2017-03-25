ARAŞTIRMA ORTAYA KOYDU! GÜNDE 5 BADEM YERSENİZ...
Protein, demir ve kalsiyum yönünden zengin olan bademin yararları saymakla bitmiyor. İçeriğinde yüksek oranda yağ da bulunan badem, aşırı tüketilmediği takdirde gayet sağlıklı...
Hamilelerin sütünü artırır ve bebeklerin gelişimine yardımcı olur.
İçeriğinde bulunan yağlar kilo vermeyi kolaylaştırır. Kişiyi tok tutar, bu nedenle ara öğünlerde 10-15 adet badem tüketilebilir. Çiğ, tuzsuz ve kavrulmamış olanı tercih etmeniz daha yararlı olacaktır.
Badem, beden ve zihnin yorgunluğunu giderirken, böbrek, mesane ve üreme yollarındaki iltihapları da yok eder.
kaynak:habertürk
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