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araştırma ortaya koydu! günde 5 badem yerseniz...

ARAŞTIRMA ORTAYA KOYDU! GÜNDE 5 BADEM YERSENİZ...

Protein, demir ve kalsiyum yönünden zengin olan bademin yararları saymakla bitmiyor. İçeriğinde yüksek oranda yağ da bulunan badem, aşırı tüketilmediği takdirde gayet sağlıklı...

Tarih : 25 Mart 2017, 14:13
Puan Ver : Araştırma Ortaya Koydu! Günde 5 Badem Yerseniz...(10/10)12


Hamilelerin sütünü artırır ve bebeklerin gelişimine yardımcı olur.




İçeriğinde bulunan yağlar kilo vermeyi kolaylaştırır. Kişiyi tok tutar, bu nedenle ara öğünlerde 10-15 adet badem tüketilebilir. Çiğ, tuzsuz ve kavrulmamış olanı tercih etmeniz daha yararlı olacaktır.




Badem, beden ve zihnin yorgunluğunu giderirken, böbrek, mesane ve üreme yollarındaki iltihapları da yok eder.



 



kaynak:habertürk










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