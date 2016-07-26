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araştırma görevlisi genç kız 12. kattan atladı

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GENÇ KIZ 12. KATTAN ATLADI

Kocaeli Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak doktorasını tamamlayan genç kız, sabah "İşe gidiyorum" diyerek evden çıktıktan sonra kendini 12. kattan boşluğa bıraktı.

Tarih : 26 Temmuz 2016, 17:08
Puan Ver : Araştırma Görevlisi Genç Kız 12. Kattan Atladı(8/10)5


Kocaeli'de 28 yaşındaki genç kız kendini 12. kattan aşağı attı. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak doktorasını tamamlayan 28 yaşındaki Aydan Menderes, 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi'nde yaşadığı binanın 12. katından aşağı atladı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, genç kıza hemen müdahale etti.








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