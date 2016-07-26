ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GENÇ KIZ 12. KATTAN ATLADI
Kocaeli Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak doktorasını tamamlayan genç kız, sabah "İşe gidiyorum" diyerek evden çıktıktan sonra kendini 12. kattan boşluğa bıraktı.
Kocaeli'de 28 yaşındaki genç kız kendini 12. kattan aşağı attı. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak doktorasını tamamlayan 28 yaşındaki Aydan Menderes, 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi'nde yaşadığı binanın 12. katından aşağı atladı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, genç kıza hemen müdahale etti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar