

İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından daha önce şirkete temsilci kayyum olarak atanan İleri Akıncı'nın sınırlı yetkilere sahip olmasından, mahkeme tarafından temsilci kayyuma verilen geçici yönetim yetkilerinin kaldırılmasından ve şirketin hali hazırda bir Yönetim Kurulu olmamasından dolayı şirketin A grubu hissedarları Meral Aras ve Barış Baran Aras'ın İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesine yaptığı başvuru sonucunda mahkeme kararını açıkladı.







Şirketin organsız olduğu ve acilen "Yönetim Kayyumı" atanması gerektiği kararı alarak şirkete 5 kişilik Yönetici Kayyum ataması yapıp kayyumların en az ikisinin müşterek imzası ile şirketi temsile yetkili olmalarına karar verdi. Böylece şirketin etkin bir şekilde çalışmasının önündeki engeller de kalkmış oldu.







YÖNETİCİ KAYYUM ATAMASI YAPILMIŞTI







5 Mayıs 2017 tarihinde yapılan duruşmaya feri Müdahil olarak katılan şirketin %25 hissesine sahip B grubu hissedarı Post 206 GMBH (Austrian Post) vekilleri de kayyum atanması talebine destek verince şirketin toplam %73,13 ünün desteği ile süreç hızlanmış oldu ve mahkeme Yönetici Kayyum ataması yaptı.







Yaptığı başvuru neticesinde atanan kayyum nedeniyle bir açıklama yapan Barış Baran Aras, uzun süredir devam eden hissedarlar arası sürecin sağlıklı ve verimli şekilde yönetilmesi konusunda yeni kayyum heyetinin olumlu yönde adımlar atacağına yürekten inandığını ifade etti..







kaynak:sabah