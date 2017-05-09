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aras kargo ile ilgili flaş karar!

ARAS KARGO İLE İLGİLİ FLAŞ KARAR!

Aras Kargo Anonim Şirketi`nin %48,13 hissesine sahip A grubu hissedarları, Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Barış Baran Aras ve Meral Aras`ın İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yaptığı başvuru neticesinde Aras Kargo'ya...

Tarih : 09 Mayıs 2017, 15:28
Puan Ver : Aras Kargo İle İlgili Flaş Karar!(8/10)8


Aras Kargo Anonim Şirketi'nin %48,13 hissesine sahip A grubu hissedarları, Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Barış Baran Aras ve Meral Aras'ın İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yaptığı başvuru neticesinde Aras Kargo'ya mahkeme tarafından 5 Mayıs 2017 tarihinde yönetici kayyum heyeti atandı. Yönetici kayyum heyetinde Mehmet YORULMAZER, Yasin Doğan, Uğur GÜRSOY, Ercan GÜR ve Yurdakul TUNÇER bulunuyor.



İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından daha önce şirkete temsilci kayyum olarak atanan İleri AKINCI'nın sınırlı yetkilere sahip olmasından, mahkeme tarafından temsilci kayyuma verilen geçici yönetim yetkilerinin kaldırılmasından ve şirketin hali hazırda bir Yönetim Kurulu olmamasından dolayı şirketin A grubu hissedarları Meral ARAS ve Barış Baran Aras'ın İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesine yaptığı başvuru sonucunda Mahkeme  şirketin organsız olduğu ve acilen “Yönetim Kayyumı” atanması gerektiği kararı alarak şirkete 5 kişilik Yönetici Kayyum ataması yapıp kayyumların en az ikisinin müşterek imzası ile şirketi temsile yetkili olmalarına karar verdi. Böylece şirketin etkin bir şekilde çalışmasının önündeki engeller de kalkmış oldu.



5 Mayıs 2017 tarihinde yapılan duruşmaya feri Müdahil olarak katılan şirketin %25 hissesine sahip B grubu hissedarı Post 206 GMBH (Austrian Post) vekilleri de kayyum atanması talebine destek verince şirketin toplam %73,13 ünün desteği ile süreç hızlanmış oldu ve mahkeme Yönetici Kayyum ataması yaptı.



 



kaynak:milliyet








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