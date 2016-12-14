

Ekranların reyting rekortmeni dizilerinden biri olan İçerde'nin sevilen oyuncusu Aras Bulut İynemli hayranlarını korkuttu.







Dövüş ve aksiyon sahnelerinde dublör kullanmayan genç oyuncu, dizinin 12'nci bölümünde izleyici karşısına kolu alçıda çıktı.Hikaye akışını bozmamak için dizinin bir bölümünde sinirlenip duvara vurduktan sonra kolunun kırıldığı gösterilen İynemli'nin gerçek hayatta da kırık şekilde dolaştığı öğrenildi.







kaynak:haber7