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aras bulut iynemli kolunu kırdı!

ARAS BULUT İYNEMLİ KOLUNU KIRDI!

Show TV ekranlarında yayınlanan ‘İçerde' dizisinde Mert karakterini oynayan Aras Bulut İynemli, 11'inci bölüm çekimlerinde kolunu kırdı.

Tarih : 14 Aralık 2016, 10:08
Puan Ver : Aras Bulut İynemli Kolunu Kırdı!(5/10)4


Ekranların reyting rekortmeni dizilerinden biri olan İçerde'nin sevilen oyuncusu Aras Bulut İynemli hayranlarını korkuttu.



Dövüş ve aksiyon sahnelerinde dublör kullanmayan genç oyuncu, dizinin 12'nci bölümünde izleyici karşısına kolu alçıda çıktı.Hikaye akışını bozmamak için dizinin bir bölümünde sinirlenip duvara vurduktan sonra kolunun kırıldığı gösterilen İynemli'nin gerçek hayatta da kırık şekilde dolaştığı öğrenildi.



 



kaynak:haber7








Etiketler: Aras  Bulut  İynemli  Kolunu  Kırdı    haber

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