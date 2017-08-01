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Aras Bebek, Acılarla Dolu Hayat Mücadelesine 57 Gün Dayanabildi

ARAS BEBEK, ACILARLA DOLU HAYAT MÜCADELESİNE 57 GÜN DAYANABİLDİ

Sakarya'da doğduğu günden itibaren çeşitli rahatsızlıklar sebebiyle hastanede kalan, son olarak da 7 kez kalbi durduktan sonra beyin kanaması geçiren Aras Kuzey Ülgen, 57 günlük yaşam savaşına yenildi.

Tarih : 01 Ağustos 2017, 01:20
Puan Ver : Aras Bebek, Acılarla Dolu Hayat Mücadelesine 57 Gün Dayanabildi(9/10)5

Doğduğundan beri hastaydı. Minicik kalbi 7 kez durdu ama mücadeleyi bırakmadı. Aras Kuzey, beyin kanaması geçirince daha fazla dayanamadı.

26 GÜN KUVÖZDE KALDI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde saha görevlisi olarak çalışan Baycan Ülgen ile eşi Aydan Ülgen'in bebekleri Aras Kuzey, 4 Haziran'da Serdivan İlçesi'ndeki Özel Konak Hastanesi'nde dünyaya geldi. Doğumunda tespit edilen bir rahatsızlık sebebiyle 26 gün kuvözde kalan Aras Kuzey bebek, daha sonra ailesine kavuştu. Geçtiğimiz hafta yeniden rahatsızlanan Aras bebek ailesi tarafından önce Sakarya'daki hastanelere daha sonra da İstanbul'daki Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

AMELİYAT GEÇİRDİ, KALBİ 7 KEZ DURDU

Bağırsak düğümlenmesine bağlı zehirlenme teşhisi konulan Aras Kuzey, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakımda müşahade altında tutulurken 7 kere kalbi durdu.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ, YAŞAM MÜCADELESİNİ BIRAKTI

Daha sonra beyin kanaması geçirdiği belirlenen Aras bebek, bu kez beyin ameliyatı geçirdi. Ameliyatın ardından 2 gün yoğun bakımda kalan Aras Kuzey bebek bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

DÜNYADA 57 GÜN KALABİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından ailesinin Sakarya'nın Karasu İlçesi Darıçayırı'ndaki evine getirilen Aras Kuzey bebek Darıçayırı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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