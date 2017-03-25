ARAPLARIN YENİ GÖZDESİ.. BU IRK SADECE TÜRKİYE'DE YETİŞİYOR
Köpekler arasında en büyük ve en güçlü köpekler arasında yer alan Sivas Kangalı, zengin Arapların yeni gözdesi oldu.
Sivas'ta yetiştirilen Kangal cinsi köpekleri satın almak için yoğun başvuru gösteren Araplar, istediklerini elde edemediler.. Bunun sebebi ise Kangal ırkının koruma altında olan türlerden olduğu ve gerçek kangal ırkı köpeklerin yurt dışına çıkartılmasının yasağının olması.
kaynak:hürriyet
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