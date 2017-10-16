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Arapların hayran olduğu Nurgül, ağzını açmadan 250 bin lira kazanacak

ARAPLARIN HAYRAN OLDUĞU NURGÜL, AĞZINI AÇMADAN 250 BİN LİRA KAZANACAK

Arapların hayran olduğu isimlerden biri olan Nurgül Yeşilçay, İranlı yönetmenin filminde konuşamayan kadını canlandıracak. Yeşilçay bu projeden tam 250 bin TL alacak..

Tarih : 16 Ekim 2017, 09:30
Puan Ver : Arapların Hayran Olduğu Nurgül, Ağzını Açmadan 250 Bin Lira Kazanacak(7/10)3

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, İranlı yönetmen Bayram Fazlı'nın 'Yedullah'ın Güzel Cini' filminde oynamak üzere bu hafta İran'a gidiyor. Yeşilçay filmde tek kelime etmeden 250 bin TL alacak.

5 HAFTA TAHRAN'DA KALACAK

İran'ın başkenti Tahran'da 5 hafta kalacak olan Nurgül Yeşilçay geçirdiği travmadan dolayı konuşamayan 'Dilaram'ı canlandıracak. Film boyunca ağzından tek kelime çıkmadan 250 bin TL kazanacak.

"FİLM İÇİN SABAHTAN AKŞAMA KADAR FARKLI SESLER ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUM"

Nurgül Yeşilçay film ile ilgili şöyle konuştu: "Dilaram karakteri sağır ve dilsiz değil. Bu yüzden farklı sesler çıkarmam, jest ve mimiklerimi kullanmam gerekecek. Film için sabahtan akşama kadar enteresan sesler deniyorum"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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