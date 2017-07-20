İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Arap Ülkeleri, Katar'daki Türk Üssü Konusunda Geri Adım Attı

ARAP ÜLKELERİ, KATAR'DAKİ TÜRK ÜSSÜ KONUSUNDA GERİ ADIM ATTI

Salı günü New York'ta bir araya gelen 4 Arap ülkesinin üst düzey diplomatları, Katar'a sunulan 13 maddelik talep listesinin yumuşatılmasına karar verdi. Artık Katar'daki Türk üssünün kapatılmasını istemiyorlar.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 11:20
Puan Ver : Arap Ülkeleri, Katar'daki Türk Üssü Konusunda Geri Adım Attı(7/10)3

Körfez'de 'terörizme destek' suçlamasıyla Katar ile diplomatik ilişkilerini kesen Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, Katar'a iletilen 13 maddelik talep listesinde esnemeye gidiyor.

SÜRE KISITLAMASI SUNMAYACAKLAR

The New York Times'ta yer alan habere göre, Salı günü bir araya gelen Arap ülkelerinin üst düzey diplomatları, 13 maddelik talepler listesinde ısrarcı olmamaya ve Katar'a talepleri kabul etmesi için herhangi bir süre kısıtlaması sunmamaya karar verdi.

"AMACIMIZ DİPLOMATİK ÇÖZÜME ULAŞMAK"

Birleşmiş Milletler'in New York'taki merkezinde bir basın toplantısı yapan Arap ülkelerinin diplomatları krizi barışçıl yollardan çözmenin yollarını aradıklarını söyledi. Suudi Arabistan BM büyükelçisi Abdullah bin Yahya Almuallimi, "Amacımız diplomatik çözüme ulaşmak" dedi.

TÜRK ÜSSÜNÜN KAPATILMASINI İSTEMİYORLAR

Almuallimi ve diğer diplomatlar, artık Katar'ın yerine getirmesi istenen taleplerden vazgeçildiğini ve bunların içerisinde ülkedeki Türk üssünün kapatılması ve El Cezire'nin yayınlarının durdurulması konusunun da yer aldığını söyledi.

6 GENEL İLKEDEN OLUŞAN ÇÖZÜM FORMÜLÜ SUNACAKLAR

Arap ülkelerinin diplomatları, bu talepler yerine Katar'a 6 genel ilkeden oluşan bir çözüm formülü sunacaklarını belirtti. Bu ilkeler arasında, 'terör ve aşırıcılıkla mücadele', 'terör örgütlerinin finansman ve güvenli yer sağlanmasının engellenmesi', 'nefret ve şiddetin kışkırtılmasına son verilmesi' ve 'diğer ülkelerin içişlerine karışılmaması' gibi maddeler yer alıyor.Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Arap  Ülkeleri  Katar  Daki  Türk  Üssü  Konusunda  Geri  Adım  Attı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER