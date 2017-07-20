Körfez'de 'terörizme destek' suçlamasıyla Katar ile diplomatik ilişkilerini kesen Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, Katar'a iletilen 13 maddelik talep listesinde esnemeye gidiyor.

SÜRE KISITLAMASI SUNMAYACAKLAR

The New York Times'ta yer alan habere göre, Salı günü bir araya gelen Arap ülkelerinin üst düzey diplomatları, 13 maddelik talepler listesinde ısrarcı olmamaya ve Katar'a talepleri kabul etmesi için herhangi bir süre kısıtlaması sunmamaya karar verdi.

"AMACIMIZ DİPLOMATİK ÇÖZÜME ULAŞMAK"

Birleşmiş Milletler'in New York'taki merkezinde bir basın toplantısı yapan Arap ülkelerinin diplomatları krizi barışçıl yollardan çözmenin yollarını aradıklarını söyledi. Suudi Arabistan BM büyükelçisi Abdullah bin Yahya Almuallimi, "Amacımız diplomatik çözüme ulaşmak" dedi.

TÜRK ÜSSÜNÜN KAPATILMASINI İSTEMİYORLAR

Almuallimi ve diğer diplomatlar, artık Katar'ın yerine getirmesi istenen taleplerden vazgeçildiğini ve bunların içerisinde ülkedeki Türk üssünün kapatılması ve El Cezire'nin yayınlarının durdurulması konusunun da yer aldığını söyledi.

6 GENEL İLKEDEN OLUŞAN ÇÖZÜM FORMÜLÜ SUNACAKLAR

Arap ülkelerinin diplomatları, bu talepler yerine Katar'a 6 genel ilkeden oluşan bir çözüm formülü sunacaklarını belirtti. Bu ilkeler arasında, 'terör ve aşırıcılıkla mücadele', 'terör örgütlerinin finansman ve güvenli yer sağlanmasının engellenmesi', 'nefret ve şiddetin kışkırtılmasına son verilmesi' ve 'diğer ülkelerin içişlerine karışılmaması' gibi maddeler yer alıyor.Kaynak: Habertürk

Kaynak: haberinburada