

Türkiye'ye Arap akını artıyor. Bu eğilim gelirleri artan tur operatörlerini ve otelcileri mutlu ediyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, Arapların ülkede ortalama 3 bin dolar bıraktığını açıklıyor. Ulusoy, “Bunlardan elde edilen gelir öbürlerini üçe katlıyor. Örnek vereyim Ruslar bin dolar, Avrupalılar 800 dolar bırakıyor.” diyor.







Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır'a göre Araplar astronomik paralar getirmiyor ama Avrupalılardan daha çok kalıyor, daha çok harcama yapıyor.











Ulusoy da, Bayındır da Arap müşterilerinin yoğunlaşacağı kanaatinde.







Ulusoy, Arap tatilci adedinin yüzde 20-25 artıp 2 milyon 750 bini bulduğunu bildiriyor. Rakamın daha da artacağına işaret ediyor. Ulusoy, “Araplar için Türkiye önemli bir ülke. Onların dinine, kültürüne uygun bir ülke. Onların aile yapılarına uygun bir ülke. Araplar burada rahat ve mutlu. Tabii ülkemizi beğeniyorlar. Ağırlıklı yaylaları, ormanları tercih ediyorlar. Samsun, Giresun gibi illere, Uludağ, Ayder gibi yerleri tercih ediyorlar.” açıklamalarında bulunuyor.







Bayındır da otellere Arap rağbetinin artacağından umutlu olup ekliyor:







“Ama Birleşik Arap Emirlikleri'ne Schengen kalktı. Araplar için Avrupa ve Türkiye'ye gitmek arasında bilet farkı var. Eğer Avrupa ülkeleri tercih edilirse gelen sayısı geriler.”







share on Facebook share on Twitter







