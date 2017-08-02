Euro 4.1871 Lira İle Tarihi Zirveye Çıktı
Whatsapp'a Da Onaylanmış Hesap Özelliği Geliyor
Arap Krizi Türkiye Turizmini Teğet Geçti
Suriyeli 2 Minik Kardeş Peş Peşe Öldü
Dünyaca Ünlü Şarkıcı Mariah Carey'nin Kiloları, Dansçılarını Terletti
Stuttgart 2018'de Dizel Otomobiller Yasaklandı!
Araç Sahipleri Dikkat! Pompada Büyük Zam
Açıkken Televizyon, Kapatıldığında Sanat Eseri
Samsung Galaxy C7 2017 Resmen Doğrulandı
Moto X4'ün Renk Seçenekleri Belli Oldu
Amarok Ailesinin En Genç Üyesini V6 Tdı 550'yi Tanıttı
Mhp'de Meral Akşener'in Partisi İçin 625 İstifa
Ünlü Şarkıcı İrem Derici Hastaneye Kaldırıldı
Kritik Yaş'ta Albaylara Terfi Yolu Göründü
Yeğeninin Kafasını Kesip Parçalayan Cani, Acılı Eşe Sarılıp Teselli Etmiş: Kim Yapmış Gülüm
İğrenç Pazarlığın Diyalogları Ortaya Çıktı: Böbreğini Satma Gel Konsomatris Ol
Adana'da Bomba İmha Ekibini Şoke Eden Tepki: Patlayacaksa Ben Patlatayım
Eşini Aldatan Sunucu Murat Başoğlu'ndan Pes Dedirten Savunma: Kadını Tanımıyorum
Sosyal Medyadan Uyarmıştı, 3 Saat Sonra Ağaç Otomobilin Üstüne Devrildi
Dizi Aşıkları Mutluluklarını Sosyal Medyadan Paylaştı

Arap Krizi Türkiye Turizmini Teğet Geçti

ARAP KRİZİ TÜRKİYE TURİZMİNİ TEĞET GEÇTİ

Ortadoğu'da yaşanan Katar krizi Türkiye'ye ilgiyi azaltmadı. Bölgeden ilk 6 ayda 1.2 milyon turist geldiğini belirten turizmciler, "Arap krizi teğet geçti" dedi.

Tarih : 02 Ağustos 2017, 09:50
Puan Ver : Arap Krizi Türkiye Turizmini Teğet Geçti(5/10)1

Suudi arabistan'ın başını çektiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, Yemen ve Libya'nın Katar'a iki aya yakındır uyguladığı ambargo karşısında Türkiye'nin uyguladığı dengeli siyaset turizmde meyvelerini vermeye başladı. Geçen yılın ilk 6 ayında Ortadoğu ülkelerinden 915 bin ziyaretçi alan Türkiye, bu yılın aynı döneminde sayıyı yüzde 34 artırarak 1 milyon 226 bine çıkardı. Bu bölgeden Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 317 binle Irak olurken, onu 205 binle Suudi Arabistan, 94 binle Kuveyt ve 87 binle Ürdün takip etti. Türkiye talebinde son iki haftadır yüzde 40'lara varan oranlarda artış yaşandığını belirten turizmciler, Temmuz ayı verilerinin daha da yüksek çıkacağının altını çizdi.

REZERVASYONLAR PATLAMA YAPTI

Krizin patlak verdiği haziranın ilk haftası rezervasyon hızının yavaşladığını belirten turizmciler, "Türkiye'nin yürüttüğü dengeli siyasetle rezervasyonlar normale döndü. Son 3 haftadır adeta patlama yaşanıyor. İstanbul, Trabzon, Bursa, Yalova'nın yanı sıra Antalya ve Bodrum'a büyük bir ilgi var. Ortadoğu'dan gelen turist sayısı geçen yıla oranla yüzde 30, 2015'e göre de yüzde 15 artar" dedi.

OTELLER YÜZDE 100 DOLDU

Haziran ayı rakamlarına göre Katar krizinin göbeğinde yer alan Suudi Arabistan'dan talep geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 176 arttı. TÜROB Başkanı Timur Bayındır, Suudi Arabistan'ın son iki yıldır yükselişe geçtiğini, İstanbul'da ilk beş pazar arasına girdiğini belirtti. Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Murat Toktaş da Türkiye'nin yürüttüğü dengeli siyasetle Katar krizinin teğet geçtiğini söyledi. Toktaş, "Son 3 haftadır online sitelerden gelen rezervasyon talebi yüzde 40 arttı" diye konuştu. otellerinin yüzde 100 dolduğunu aktaran Toktaş, temmuz-ağustosta kişi başı fiyatların da ortalama 150 dolar olduğunu kaydetti.

KIYILARA DA TALEP VAR

Bölgenin en büyük oyuncularından biri olan Valley Of Tourism CEO'su Muhannad Qarashuli, Türkiye'nin kriz sürecini çok iyi yönettiğini ve bunun meyvelerini aldıklarını söyledi. Son iki haftadır Türkiye talebinde patlama yaşandığını anlatan Qarashuli, "İstanbul ve Trabzon'un yanı sıra Bodrum ve Antalya'ya da büyük ilgi var ancak kıyılarda yer bulmakta zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı. Qarashuli, yoğun talebin sezonu ekim ortasına kadar uzatabileceğini sözlerine ekledi. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Arap  Krizi  Türkiye  Turizmini  Teğet  Geçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER