Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Twitter adresinden kısa süre önce Türkiye'ye yönelik haddini aşan ve suçlayıcı ifadelerde bulundu. Gargaş, Türkiye'nin Arap ülkelerinin bağımsızlığına saygı duymadığını iddia etti.

"TÜRK VE ARAP İLİŞKİLERİNİN İYİ OLMADIĞINI GÖRMEK GÜÇ DEĞİL"

Gargaş, "Türkiye ve Arap ilişkilerinin en iyi seviyede olmadığını görmek güç değil. Ankara Arap bağımsızlığını hesaba katarak komşularıyla mantıklı ve akıllıca bir ilişki kurmalı" ifadesini kullandı.

"ARAP DÜNYASI KOMŞULARI TARAFINDAN YÖNETİLMEYECEK"

BAE'den üst düzey devlet yetkililerinin Türkiye'ye yönelik yürüttüğü 'suçlayıcı Twitter diplomasisi' devam ediyor.

Gargaş, "Arap dünyasını komşuları tarafından yönetilmeyecek ve şimdiki durum kalıcı olmayacak" derken, Türkiye'nin Arap dünyasında rejim değişikliği planlayan örgütlerle işbirliği kurduğunu iddia etti.

OSMANLI PAŞASI İÇİN HIRSIZ İTHAMINDA BULUNMUŞTU

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed ise kişisel Twitter hesabından yeniden paylaştığı tweette, Osmanlı Paşası Fahreddin Türkkan'ı 'hırsız' olarak niteleyen bir tweet atarak skandala neden olmuştu.

Kaynak: haberinburada