Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

ARAP AŞİRETLERİNDEN PKK'YA ACİL ÇAĞRI!


ARAP AŞİRETLERİNDEN PKK'YA ACİL ÇAĞRI!
Tarih : 26 Nisan 2017, 16:43
Puan Ver : Arap Aşiretlerinden Pkk'ya Acil Çağrı!(6/10)8


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kentinde bir araya gelen aşiret mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı ve çevre bölgelerdeki PKK hedeflerini vurmasını değerlendirdi.



Musul Arap Aşiretleri Temsilcisi Şeyh Sabah Abid, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, "PKK'nın en kısa sürede askeri kamplarını kapatarak Sincar'ı boşaltması çağrısında bulunuyoruz. Çünkü PKK'nın varlığı bölge halkı üzerinde bir tehdit unsurudur." dedi.



Bölgedeki PKK varlığı, örgütün her gün genişlettiği askeri kampları ve terör saldırılarından dolayı yerlerinden olan Ezidilerin evlerine dönemediğini belirten Abid, "Halk barış ve refah içinde kendi bölgesinde bir düzen kuramıyor. Sincar'ın PKK'nın korumasına ihtiyacı yok. Tam tersine PKK, oranın yeniden inşasına engel olup, hava saldırılarının düzenlenmesinin sebebidir." diye konuştu.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Arap  Aşiretlerinden  Pkk  Ya  Acil  Çağrı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER