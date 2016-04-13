

Pasaport kontrolü sırasında uluslararası arandığı fark edilen şahıs gözaltına alındı. İsveç istihbarat örgütü SÄPO'nun olaya el koyduğu öğrenildi.







Soruşturma savcısı Ronnie Jacobsson gözaltına alınan kişinin Alman polisi tarafından Almanya'da terör zanlısı olarak arandığını doğruladı. İsveç polisi zanlının Sabah 08.30 sıralarında yakalandığını, kendisine avukat tahsis edilmesinin ardından sorgulamasına başlanacağını duyurdu.







Polis yakalan kişinin hangi ülke vatandaşı olduğu ve nereye gitmekte olduğu ile ilgili ayrıntılı bilgi vermekten kaçınırken Expressen Gazetesi'nin edindiği bilgiye göre yakalanan 1980 doğumlu şahıs Türkiye'ye uçmaya hazırlanan uçağa binmek üzere iken pasaport kontrolü yapan görevlinin şüphelenerek alarm vermesi üzerine yakalandı.