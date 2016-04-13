O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

aranan terör zanlısı türkiye uçağına binerken yakalandı

ARANAN TERÖR ZANLISI TÜRKİYE UÇAĞINA BİNERKEN YAKALANDI

Uluslararası aranan bir kişi Türkiye'ye sefer yapacak uçağa binmek üzere geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'nda yakalandı.

Tarih : 13 Nisan 2016, 14:51
Puan Ver : Aranan Terör Zanlısı Türkiye Uçağına Binerken Yakalandı(6/10)6


Pasaport kontrolü sırasında uluslararası arandığı fark edilen şahıs gözaltına alındı. İsveç istihbarat örgütü SÄPO'nun olaya el koyduğu öğrenildi.



Soruşturma savcısı Ronnie Jacobsson gözaltına alınan kişinin Alman polisi tarafından Almanya'da  terör zanlısı olarak arandığını doğruladı. İsveç polisi zanlının Sabah 08.30 sıralarında yakalandığını, kendisine avukat tahsis edilmesinin ardından sorgulamasına başlanacağını duyurdu.



Polis yakalan kişinin hangi ülke vatandaşı olduğu ve nereye gitmekte olduğu ile ilgili ayrıntılı bilgi vermekten kaçınırken Expressen Gazetesi'nin edindiği bilgiye göre yakalanan 1980 doğumlu şahıs Türkiye'ye uçmaya hazırlanan uçağa binmek üzere iken pasaport kontrolü yapan görevlinin şüphelenerek alarm vermesi üzerine yakalandı.








Etiketler: Aranan  Terör  Zanlısı  Türkiye  Uçağına  Binerken  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER