Adana'da 19,5 yıl hapis cezası alan hırsız firar etti. Öğle saatlerinde yakalanınca polislere, "Hep şafak vakti geliyordunuz, operasyon saati geçmedi mi?" dedi.

Adana'da 17'si hırsızlık 26 ayrı suç kaydıyla 19 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan Doğan Akipa (23), saklandığı evde öğlen saatlerinde polisleri karşısında görünce "Hep şafak vakti geliyordunuz, operasyon saati geçmedi mi?" dedi.

26 AYRI SUÇTAN 19,5 YIL HAPİS CEZASI VAR

2009-2017 yılları arasında 17 ayrı hırsızlık, 3 kasten yaralama, 2 uyuşturucu madde bulundurmanın yanı sıra yağma, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma ve görevini yaptırmama gibi suçlardan hakkında 26 ayrı suç kaydı bulunun Doğan Akipa, 19 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞTİ

2 Haziran 2017 tarihinde tutuklu bulunduğu ve Ceyhan Tarım Açık Cezaevi'nden firar eden Akipa'yı, 8 ay boyunca kaçan hükümlünün saklandığı yeri tespit eden Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, dün öğlen saatlerinde eve baskın düzenledi.

"ŞAFAK VAKTİ OPERASYON YAPILIR, SAAT GEÇMEDİ Mİ?"

Kapıda polisleri gören Akipa, " Polis hep şafak vakti operasyon yapar, operasyon saati geçmedi mi? Siz nereden çıktınız?" dedi.

Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: haberinburada