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aranan eski emniyet müdürü yakalandı

ARANAN ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ YAKALANDI

PARALEL Devlet Yapılanması'na (PDY) yakın olduğu iddia edilen bir dernekle yürütülen projede usulsüzlük yaptığı iddiasıyla meslekten ihraç edilen ve 7 aydır aranan Kilis eski Emniyet Müdürü Mehmet Akpınar, Antalya'nın Alanya İlçesi'nde yakalandı.

Tarih : 05 Mayıs 2016, 13:23
Puan Ver : Aranan Eski Emniyet Müdürü Yakalandı(5.6/10)5


Kilis'te yaklaşık 7 ay önce PDY'ye yakın olduğu iddia edilen bir dernekle yürütülen projede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda, Kilis eski Emniyet Müdürü Mehmet Akpınar ile 4 emniyet mensubu meslekten ihraç edildi.

Kilis'te hakkında 'yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma' suçundan dava açılan Mehmet Akpınar'ın Alanya'da saklandığı tespit edildi. İskele Caddesi'ndeki eve dün akşam düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mehmet Akpınar, polis merkezindeki sorgusunun ardından Kilis'e gönderildi.








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