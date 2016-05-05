ARANAN ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ YAKALANDI
PARALEL Devlet Yapılanması'na (PDY) yakın olduğu iddia edilen bir dernekle yürütülen projede usulsüzlük yaptığı iddiasıyla meslekten ihraç edilen ve 7 aydır aranan Kilis eski Emniyet Müdürü Mehmet Akpınar, Antalya'nın Alanya İlçesi'nde yakalandı.
Kilis'te yaklaşık 7 ay önce PDY'ye yakın olduğu iddia edilen bir dernekle yürütülen projede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda, Kilis eski Emniyet Müdürü Mehmet Akpınar ile 4 emniyet mensubu meslekten ihraç edildi.
Kilis'te hakkında 'yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma' suçundan dava açılan Mehmet Akpınar'ın Alanya'da saklandığı tespit edildi. İskele Caddesi'ndeki eve dün akşam düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mehmet Akpınar, polis merkezindeki sorgusunun ardından Kilis'e gönderildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar