PARALEL Devlet Yapılanması'na (PDY) yakın olduğu iddia edilen bir dernekle yürütülen projede usulsüzlük yaptığı iddiasıyla meslekten ihraç edilen ve 7 aydır aranan Kilis eski Emniyet Müdürü Mehmet Akpınar, Antalya'nın Alanya İlçesi'nde yakalandı.