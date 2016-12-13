ARANAN BELEDİYE EŞBAŞKANI DİYARBAKIR'DA YAKALANDI
Mersin'de terör soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Akdeniz Belediyesi Eşbaşkanı Yüksel Mutlu, Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı.
Mersin'de terör soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Akdeniz Belediyesi Eşbaşkanı Yüksel Mutlu, Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı.
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