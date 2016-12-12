

EL UZATTILAR







Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası Vodafone Arena çevresinde yaşanan terör olayının ardından Yeşil Beyaz ve Siyah Beyazlı taraftarlar tek yürek oldu. Bursaspor taraftarının stattan ayrıldıktan 5 dakika sonra gerçekleşen olaylarda onlarca şehit verilirken stat çevresinde mağdur kalan hem Beşiktaş hem de Bursaspor taraftarı birbirlerine el uzattı.







HUSUMET BİTTİ







Uzun yıllar sonra Beşiktaş deplasmanında takımını destekleyen Bursaspor taraftarı ile Siyah Beyazlı taraftar arasında tam anlamıyla kardeşlik rüzgarları esti. Her iki takım taraftarı tek bir sözde birleşti: “Aramız bozuk, kanımız değil”. Taraftar grupları da sosyal medyadan her şeyden önce vatanın geldiğini belirterek geçmişten kalan husumetin de artık son bulduğuna yönelik mesajlar yayınladı.







‘Acıyı paylaşacağız'







Bursaspor Taraftar Birliği önceki gün yaşanan hain terör saldırısıyla ilgili kulübün resmi internet sitesi üzerinden yazılı bir açıklama yaparak bugün saldırının gerçekleştirildiği noktada olacaklarını duyurdu. Açıklamada, “Beşiktaş maçı bitiminde otobüslerimizin bulunduğu güzergahta güvenlik güçlerimize yapılan hain saldırıyı lanetlemek, polis ve sivil şehitlerimizi anmak ve ailelerinin acılarını paylaşmak adına bugün saat 17.30'da hain saldırının gerçekleştirildiği noktada olacağımızı, saat 19.00'da ise ülkemizin bölünmez bütünlüğünü göstermek adına tüm tribün gruplarının katılacağı yürüyüşe iştirak edeceğimizi tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz” denildi.







kaynak:bursahakimiyet