Dünyanın en büyük enerji şirketi olan Saudi Aramco, Asya'daki genişlemesi kapsamında Hindistan'a girmeyi planlıyor.

Dünyanın en büyük enerji şirketi olan Saudi Aramco, Asya'daki genişlemesi kapsamında Hindistan'a girmeyi planlıyor. Şirketin CEO'su Amin Nasser, Hindistan üzerinde durduğumuz çok önemli bir bölge. Bu konuda bazı şirketlerle görüşmeler yürütüyoruz" dedi.

Kaynak: haberinburada